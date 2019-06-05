ترامب: مشكلة الحدود الأيرلندية ستجد حلا جيدا عقب بريكست

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على ثقة من أن المشكلة الحدودية في أيرلندا "ستجد حلا جيدا" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى مطار شانون حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار: " أيرلندا ستكون بحالة طيبة".

وأضاف:" لا أعتقد أن الحدود ستمثل مشكلة على الإطلاق".

وقال ترامب إن أمريكا "نظيفة للغاية" فيما يتعلق بالبيئة، وذلك ردا على انتقادات من الرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز الذي أشار إلى أن موقف أمريكا حول التغير المناخ "ضار ومتهور".

ووصل ترامب إلى أيرلندا من بريطانيا بعد زيارة رسمية للمملكة المتحدة استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها بالملكة اليزابيث الثانية وأعضاء العائلة الملكية.

وقبيل مغادرة بريطانيا إلى أيرلندا، غرد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لم أكن لأحظى بمعاملة أكثر ودا في المملكة المتحدة من جانب العائلة الملكية والشعب".