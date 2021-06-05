قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لأبناء الصعيد، في جميع الأبعاد، خاصة في التنمية الاقتصادية وترخيص رأس العمل.

وأضاف الدكتور محمد عبد المللك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن جميع المحافظات تلقى رعاية كاملة من الدولة، وجهاز تنمية المشروعات، لم يقتصر على تمويل المشروعات فقط، بل يساعدها في وسائل شتى.

وأوضح أن الجهاز يشرف على المشروع بداية من التدريب عليه، وصلاحيته من عمله، فيقام تدريب مدته 6 أيام، ويتم عمل له دراسة تسويقية وتنموية، وإنتاجية ومالية، ومن ثم المساعدة في تأسيس المشروع.

وأشار إلى أنه خلال الـ7 سنوات الماضية، تم إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصل عددهم 13 مجمع في 12 محافظة بمصر، الفعلي منهم حاليا في 7 محافظات.

وأكد أن المشروعات التي يدعمها الجهاز متنوعة، منها لصناعة البتروكمياوات وأخرى لصناعة الغزل والنسيج، والأثاث والصناعات الهندسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات بعد إقامتها.

واختتم: «أقمنا 870 معرض -محلية ودولية- خلال الـ6 سنوات الماضية، لخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أشركنا فيهم 18 ألف عارض، بمنتجاتهم المصرية، باعو خلال هذا المعرض بمبلغ 360 مليون جنيه».



