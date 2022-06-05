فرنسا تجري مشاورات مع الإمارات لاستبدال النفط الروسي

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الأحد، إن فرنسا تجري مشاورات مع الإمارات لإمدادها بالنفط ووقود الديزل، ضمن مساعيها للبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية.

وأضاف أن فرنسا تخطط أيضا لتسريع الاستثمار في الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر مراعاة للبيئة، مثل تعزيز نشر مزارع الرياح البحرية لزيادة استقلالية البلاد في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في مقابلة إعلامية مع تليفزيون "سي نيوز" وراديو أوروبا: "إننا نبحث عن بدائل لواردات الغاز أو الديزل، بعيدا عن روسيا".

واستطرد: "يمكن أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة، حلا، مؤقتا على الأقل، لتحل محل النفط والديزل الروسي، وقد بدأَتْ بالفعل مناقشات مع الإمارات".

وكان الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرا على حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، تضمنت حظرا جزئيا لواردات النفط الروسي.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن واردات النفط الروسي للاتحاد الأوروبي ستنخفض بنحو 92% بحلول نهاية العام نتيجة للعقوبات. وأضاف أنه لا ينبغي استبعاد إمكانية فرض عقوبات على الغاز الروسي.