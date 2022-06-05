رئيسة وزراء الدنمارك منفتحة على تشكيل ائتلاف موسع

ذكرت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، أنها منفتحة على تشكيل ائتلاف موسع سيضم منافسيها السياسيين، فيما ستكون أول خطوة من نوعها في الدولة الاسكندنافية، منذ أكثر منذ أربعة عقود من الزمن.

ونقلت صحيفة "يولاندس بوستن" عن فريدريكسن قولها في مقابلة إن أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا جعلها تؤيد الفكرة نظرا لأن الحكومة والمعارضة يعملان معا بشكل وثيق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

يشار إلى أن الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" والحزب "الليبرالي" المعارض وحزب "المحافظين" اعتادوا التناوب على تشكيل حكومات أقلية.

ويمكن لرئيسة وزراء الدنمارك الدعوة لانتخابات عامة في أي وقت، لكن يجب أن تقوم بذلك كل أربع سنوات كحد أدنى، والموعد النهائي للتصويت القادم بعد عام من الآن.

وذكر محللون سياسيون أنها ربما تقرر إجراء تصويت هذا العام للاستفادة من موجة النجاح الذي تحقق هذا الشهر في استفتاء، أدى إلى انضمام الدنمارك إلى اتفاق التعاون العسكري للاتحاد الأوروبي.