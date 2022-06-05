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مقتل العشرات في هجوم على كنيسة في جنوبى نيجيريا

لاجوس (د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 7:50 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 7:50 م

قتل مسلحون عشرات الأشخاص في هجوم على كنيسة كاثوليكية في أوو، بجنوبى نيجيريا اليوم الأحد.

وقالت حكومة ولاية اوندو في بيان إن الهجوم وقع خلال قداس في كنيسة سانت فرنسيس الكاثوليكية في أوو.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى سيجون اولاتونمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجموعة من المسلحين دخلوا الكنيسة وبدأوا في إطلاق النار عشوائيا على المصلين.

وأظهرت مقاطع فيديو من مكان الحادث عددا من الجثث، من بينها جثث أطفال على الأرض مع برك من الدماء.

ولم يحدد بيان الحكومة المحلية عدد الضحايا، إلا أن موقع "بيبولز جازيت" المحلي نقل عن مشرع في الولاية قوله إن 28 شخصا لقوا حتفهم.

وأشارت وسائل إعلام محلية أخرى، من بينها صحيفة "نيجيريان تريبيون" إلى أن حصيلة الضحايا تبلغ 50 ضحية.

وكانت هناك تقارير أفادت بأنه تم تفجير بعض المتفجرات خلال الهجوم.

ووصف روتيمي اكيريدولو حاكم اوندو الهجوم بأنه "خسيس وشيطاني" قائلا إنه كان "هجوما متعمدا على شعب أوو المحب للسلام".

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