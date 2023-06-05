ألمانيا وإندونيسيا تعتزمان تعزيز العلاقات العسكرية

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قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الإثنين، في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، خلال اجتماع مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن إندونيسيا وألمانيا تعتزمان تعزيز التعاون العسكري.

وأضاف بيستوريوس، أنه بحث مع سوبيانتو إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

ووصف سوبيانتو الاجتماع بأنه "بناء للغاية"، من دون الخوض في تفاصيل.

وقال إن العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مجال الدفاع جيدة للغاية، وإنه يجب تعزيزها أكثر.

وتوجه بيستوريوس إلى جاكرتا أمس الأحد، في إطار زيارة تستغرق عدة أيام إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووضعت ألمانيا خططا لزيادة التعاون مع دول المنطقة.

وفي محاضرة بمعهد ليمهاناس الوطني، قال بيستوريوس، إن آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستلعبان دورا حاسما في تشكيل القرن الحادي والعشرين.

وقال إن أي صراع ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف الوزير، إن ألمانيا كدولة تجارية ومصدرة، تدرك حجم عواقب حدوث اضطراب لسلاسل التوريد.

وقال إن "السلام والاستقرار والرفاهية تربط بشكل وثيق كل أجزاء العالم".

وشدد بيستوريوس، في وقت سابق، على أهمية تدريب عسكري كبير، ينطلق الأسبوع المقبل، لأمن ألمانيا وحلفائها.

ومن المقرر أن تُجرى تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" للدفاع الجوي في سماء ألمانيا في الفترة بين 12 و23 يونيو الجاري، بمشاركة 25 دولة عضو في الحلف، و250 طائرة و10 آلاف جندي، تحت قيادة ألمانيا.