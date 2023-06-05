مركز شباب السنانية بدمياط ينظم مسابقة تنس طاولة وبلياردو للأعضاء

نظم مركز شباب قرية السنانية، مسابقة في تنس الطاولة والبلياردو لأعضاء المركز؛ بهدف نشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المسابقة تهدف لرفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف المراكز بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.