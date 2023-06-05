 مركز شباب السنانية بدمياط ينظم مسابقة تنس طاولة وبلياردو للأعضاء - بوابة الشروق
الإثنين 5 يونيو 2023 11:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

مركز شباب السنانية بدمياط ينظم مسابقة تنس طاولة وبلياردو للأعضاء

حلمي ياسين
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:29 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 11:29 م

نظم مركز شباب قرية السنانية، مسابقة في تنس الطاولة والبلياردو لأعضاء المركز؛ بهدف نشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المسابقة تهدف لرفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب، واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، وإشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية، وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف المراكز بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك