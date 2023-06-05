كولر يحذر لاعبي الأهلي من الاستسلام أمام الوداد

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على الاجتماع بلاعبي الفريق في غرف خلع الملابس، عقب نهاية مباراة الوداد البيضاوي المغربي.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد على إستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت خطوة كولر بعد ملاحظته لعلامات الغضب والاستياء على ملامح اللاعبين، إثر النتيجة غير الجيدة التي تحققت في إستاد القاهرة.

وأكد كولر في جلسته مع لاعبي الأهلي أن الفريق كان يريد تحقيق نتيجة أفضل من تلك بالفعل، إلا أن الفوز في حد ذاته حتى وإن كان بفارق هدف واحد يظل نتيجة جيدة.

وأشار المدرب السويسري إلى أن نتيجة مباراة إستاد القاهرة ستحفظ للفريق حظوظه في التتويج باللقب من المغرب، حتى وإن كان من الممكن تحقيق الأفضل منها.

وصرح كولر بأنه يرفض روح الاستسلام التي ظهرت على وجوه اللاعبين، عقب نهاية مباراة الذهاب، مؤكدًا أن الفريق سيتجه للمغرب لخوض مباراة الإياب، المُقرر لها العاشرة من مساء يوم الأحد القادم بمركب محمد الخامس، من أجل التتويج باللقب ولا شيء غيره.