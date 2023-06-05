القوات الأوكرانية تعلن إحراز تقدم قرب باخموت

أكدت أوكرانيا، اليوم الاثنين، تنفيذ «عمليات هجومية» في بعض قطاعات الجبهة، معلنة إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة (شرق).

وبحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية»، كتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار، على تطبيق «تليجرام»: «قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية، نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيا ونحرز نجاحات».

وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين، أنها صدت هجوما أوكرانيا واسع النطاق في دونباس، في حين أن كييف التي تقول منذ شهور إنها تستعد لهجوم مضاد كبير، لم تؤكد على الفور أنها شنت هذه العملية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه «في صباح 4 يونيو شن العدو هجوما واسعا في خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونيتسك».

وأضافت أن «العدو لم يحقق هدفه ولم ينجح»، مرفقة إعلانها بمقطع فيديو يُظهر ما قيل إنها مدرعات أوكرانية صُوّرت من الجوّ وتعمل القوات الروسية على تدميرها.

وفقا للوزارة فإن «رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، كان خلال هذه الفترة في أحد مراكز القيادة المتقدمة في هذا الاتجاه».