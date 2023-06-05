حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من الانسياق وراء المعلومات والأخبار التي يبثها الإعلام المعادي، تجاه مصر والقوات المسلحة.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن بيانات القوات المسلحة على مدار تاريخها موزونة بالذهب، وكل البيانات دقيقة وحقيقة، موضحًا أنه يجب على المواطنين استقاء معلوماتهم من مصادر وطنية.

وأضاف أن مصر مستهدفة من خلال ترويج الإعلام المعادي لشائعات غير دقيقة، كما أن هدف الإعلام المعادي بث شائعات في ملفات الحياة المختلفة على مدار الساعة.

وذكر أن الدولة المصرية مستهدفة من أعداء الوطن، كما يجب على المنصات الإعلامية في مصر التأني في نشر أي معلومات مغلوطة تم بثها من الإعلام المعادي، ويجب علينا أن نعلي المصداقية قبل الجري وراء السبق.

وأكد أن الإعلام المعادي أساتذة في الترويج للشائعات، ولا يملك أي معلومات دقيقة، وهدفه هدم الوطن، موضحًا أنه لا يمكن لأي مواطن أن يختلف مع القوات المسلحة، وهي مؤسسة غير قابلة للنقد أو الهجوم.

وأكمل: القوات المسلحة لا تحمي مصر فقط، بل تحمي المنطقة العربية بأكملها، ويجب على المواطنين الدفاع عن القوات المسلحة، لأنها فخر وعزة المصريين، موضحًا أن القوات المسلحة درع وسيف الوطن.

وتابع: "القوات المسلحة على أعلى مستوى من الجاهزية، ويحمي الدولة من كوارث حقيقة، ويجب على الشعب المصري دعم القوات المصلحة، موضحا طالما هناك وطن هناك جيش"، مطالبا الشعب بالدعاء لرجال الجيش الذين يحمون الدولة من خطر حقيقي.