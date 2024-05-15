بلينكن: إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة لمستقبل قطاع غزة حيث تواجه احتمال حدوث فراغ في السلطة يمكن أن تملأه الفوضى.

وتقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه لا يمكن لحركة حماس الاستمرار في إدارة غزة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف "لا ولن ندعم الاحتلال الإسرائيلي، وبالطبع أيضا لا ندعم حكم حماس في غزة... لقد رأينا ما آلت إليه الأمور في كثير من الأحيان بالنسبة لشعب غزة وإسرائيل. ولا يمكن أيضا حدوث فراغ في السلطة لأنه قد تملأه الفوضى".

وأجرى بلينكن محادثات عديدة مع جيران إسرائيل العرب بشأن خطة ما بعد الصراع في غزة منذ تعهدت إسرائيل باجتثاث حماس من القطاع الفلسطيني قبل أكثر من سبعة أشهر.

لكن إسرائيل تقول إنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الشاملة ورفضت مقترحات تفيد بنقل السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وتابع بلينكن "من الضروري أن تقوم إسرائيل بما يلزم وتركز على المستقبل... ويجب أن تكون هناك خطة واضحة وملموسة، ونحن نتطلع إلى أن تتقدم إسرائيل بأفكارها".



