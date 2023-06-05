محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء يتفقدان مشروع الإسكان التعاوني بحي المناخ

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين، بنطاق حي المناخ؛ لمتابعة مستجدات وسير الأعمال الانشائية الجارية بالمشروع.

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد ورئيس تعاونيات البناء ٱخر معدلات الأعمال الانشائية الجارية بمشروع ناصر والأمين.

كما استمعا من مقاولي المشروع نسب إنجاز أعمال الترفيق في المشروع، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز والصرف وجار استكمال توصيل المرافق المياه والكهرباء بداية من اليوم، للعمارات والمول التجاري الجاري إنشاؤه بالمنطقة.

كما أكد محافظ بورسعيد، أنه تم الانتهاء من إنشاء 65% من المول التجاري المعلق بمنطقة ناصر والأمين، وجار البدء في توصيل المرافق كاملة للمول، حيث سيضم المول عددا من المحال التجارية، وسينما ومركز ثقافي، وجراج يشمل على ورش خدمية، ويساهم في احدث الرواج التجاري بوسط المدينة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن مشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر والأمين سوف يمثل نقطة جذب تجاري بل وسياحي لأبناء بورسعيد وجميع المحافظات؛ نظرًا لخطة التطوير الشاملة التي تتم بالمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة الانتهاء من استكمال توصيل المرافق للمشروع، كما وجه بالتنسيق التام بين الجهات المختصة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تعاونيات البناء على تقديم الدعم اللازم بما يسهم في تذليل أي عقبات وسرعة إنجاز المشروع.

واستقبل محافظ بورسعيد، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والوفد المرافق بالديوان العام؛ لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد.