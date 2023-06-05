الخشت: 160 مليون جنيه لتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات قصر العيني

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وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بمستشفيات الجامعة، بقيمة 160 مليون جنيه؛ لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لخدمة المرضى المترددين على المستشفيات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة.

ويستهدف بروتوكول التعاون، تطوير العيادات الخارجية لتواكب الأكواد الصحية الحديثة، ويلحق بها الخدمات التي يحتاجها المريض، حيث يخدم هذا الصرح الطبي آلاف المرضى.

وقال الخشت، إن قيمة التبرع ستكون لتطوير العيادات الخارجية لمستشفى قصر العيني؛ لتواكب الأكواد الصحية الحديثة، من خلال الفحوصات والأشعة والتحاليل والخدمات اليومية قصيرة الأجل والجراحات الصغرى.

وأوضح أن مستشفيات جامعة القاهرة تمثل صرحًا طبيًا عريقًا يقدم خدماته الطبية لآلاف المرضى.

وأشار إلى أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي، قدمت دورا متميزا خلال جائحة فيروس كورونا، وتقدم خدماتها العلاجية لجميع فئات الشعب المصري.