منسقة أممية: نبذل جميع الجهود لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة من المعابر

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، اليوم الأربعاء، بذل الجهود والضغوط لزيادة ادخال المساعدات الاغاثية لقطاع غزة من المعابر.

وشددت كاج، خلال مباحثات عقدتها اليوم، في رام الله مع رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، على ضرورة التركيز على نوعية المساعدات والاحتياجات الطارئة وتوزيعها على كافة مناطق القطاع.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع كاج أهمية تنسيق الجهود ما بين الأطراف الاغاثية فيما بينها، ومع الحكومة بما يتقاطع وخطط الحكومة للإغاثة والتي تشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الإغاثة.

وقدم مصطفى، شرحا عن خطط الحكومة للإغاثة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وإعادة الإعمار في اليوم التالي لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المالي وتمكين الحكومة من العمل.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها مسؤولة عن تقديم الخدمات لشعبنا في القطاع، خصوصا الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها، معربا عن "استعداد الحكومة لإعادة تشغيل معبر رفح لخدمة أبناء شعبنا وفقا لاتفاق 2005 بشرط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه".