مدرب المنتخب: لدينا فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم 2026

يثق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، في فرصة الفراعنة في التأهل لكأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهة بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات، مشيدًا في الوقت ذاته بدعم أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره البوركينابي في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في كندا وأمريكا والمكسيك.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أشرف صبحي يساند منتخب مصر بشكل كبير وهو الأب الشرعي للرياضة المصرية، وهذا ليس مفاجئا بالنسبة لنا».

وأضاف: «لدينا فرصة حقيقية بالطبع للتأهل إلى كأس العالم 2026 وليست لدي مشاكل فنية.. فقط أنتظر توفيق الله».

وأتم: «شاهدت إصرارًا كبير جدًا وكأن كل لاعب منهم يلعب للمنتخب لأول مرة وجميعنا لدينا هدف واحد وهو إسعاد الجماهير».

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.