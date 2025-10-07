ملك الأردن يبحث مع أمير قطر ورئيس الإمارات استعادة استقرار الإقليم

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، مع أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الاثنين، "استعادة الاستقرار في الإقليم".

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أجراهما الملك عبد الله الثاني مع الأمير تميم بن حمد وابن زايد، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الاتصالين تناولا "أبرز التطورات في المنطقة وسبل مواصلة التنسيق العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم".

يأتي ذلك وسط ترقب إقليمي ودولي لما ستؤول إليه مفاوضات إسرائيل مع حركة حماس لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت مصادر مصرية ببدء جلسات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في مدينة شرم الشيخ المصرية، لبحث تهيئة الأوضاع الميدانية ووضع آلية لتبادل الأسرى.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت إيجابية وتتقدم بوتيرة سريعة.

​​​​​​​وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب، خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.