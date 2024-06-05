فشل خطة سوناك لتقليص الفجوة في الاستطلاعات بين المحافظين والعمال

لم يفلح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تقليص التقدم الكبير في استطلاعات الرأي لصالح حزب العمال بقيادة كير ستارمر في أول أسبوعين من حملة الانتخابات العامة في المملكة المتحدة، مما يشير إلى أن حزب المحافظين الحاكم بقيادته يواصل السير على سبيل التعرض لهزيمة كاسحة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبلغ تقدم حزب العمال أمام المحافظين في استطلاعات الرأي 9ر21 % اليوم الأربعاء، مقارنة بـ 4ر21 % قبل أسبوعين، عندما أعلن سوناك عن مفاجأة بدعوته لإجراء انتخابات في الرابع من يوليو.

وجاءت هذه البيانات وفقا لمجمع بلومبرج لاستطلاعات الرأي، وهو متوسط يتم حسابه باستخدام بيانات من 11 مؤسسة استطلاع على مدار 14 يوما.

ويظهر غياب التحرك المبكر في الاستطلاعات أن استراتيجية سوناك لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وأشارت وكالة بلومبرج في وقت سابق إلى أن هذه الاستراتيجية كانت محاولة لاستعادة ناخبي حزب المحافظين الأساسيين والناخبين الذين يدرسون دعم حزب إصلاح المملكة المتحدة اليميني، وذلك عبر حملة سياسية مكثفة في أول أسبوعين من الحملة الانتخابية.