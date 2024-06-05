جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة

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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي داهم مدن جنين ونابلس (شمال) وبلدات بمحافظتي رام الله (وسط)، والخليل (جنوب).

وأضاف الشهود أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها، وبلدة كفر دان قرب المدينة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشاروا إلى أن الجيش أحرق مركبة في مخيم جنين قبل انسحابه، فيما جرف أراضي زراعية في سهل بلدة كفر دان.

وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المواطنين بينهم سيدة.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت طفلا مصاب بشظايا الرصاص إلى المستشفى في جنين.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة نابلس، وفتش محال تجارية ومنازل بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود أن مواجهات واشتباكات مسلحة اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة كفر مالك شرقي رام الله، وبيت أمر شمالي الخليل.

وقال شهود عيان إن الجيش اعتقل عددا من سكان البلدتين وحقق معهم ميدانيا قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أدى إلى استشهاد 527 فلسطينيا وإصابة حوالي 5 آلاف واعتقال أكثر من 9 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف جالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بغزة.