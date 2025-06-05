مخاوف في إيران بشأن كأس العالم 2026 بعد حظر ترامب للسفر

أثار حظر السفر الأخير الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 12 دولة، مخاوف في إيران بشأن وضع بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك العام القادم.

وصعدت إيران، رسميا للمونديال المقبل، لكنها مدرجة على قائمة الدول المحظورة تماما من دخول الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف من أن مشاركتها في البطولة قد تتأثر بقرار ترامب.

ووصف موقع "شيعة نيوز" الإخباري، قرار ترامب بأنه "جنوني"، ودعا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للتدخل بأسرع وقت ممكن لمنع كارثة رياضية.

وأضاف الموقع، أن كأس العالم حدث رياضي عالمي وليس مكانا لتسوية الخلافات السياسية.

ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، لا يرغب الاتحاد الإيراني لكرة القدم في التعليق على هذه القضية قبل إجراء القرعة الرسمية لمجموعات كأس العالم، حيث من الممكن أن تقام مباريات إيران في كندا أو المكسيك.

حتى لو لم يؤثر الحظر على المنتخب الإيراني، فإن دخول العديد من مسؤولي الاتحاد والصحفيين الرياضيين والمشجعين الإيرانيين غير مؤكد، وفقًا لما ذكره شيعة نيوز.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، منذ أكثر من 45 عاما، ويعتبر البلدان عدوين سياسيين لدودين.

ومع ذلك، يعيش ما يقرب من مليوني إيراني في الولايات المتحدة، وقد تمكن أفراد عائلاتهم دائما من زيارتهم رغم الخلافات السياسية وصعوبة إجراءات الحصول على التأشيرة.

وأصبحت هذه التجمعات العائلية محظورة الآن بسبب حظر الدخول الحالي.

واتخذ ترامب، قرار الحظر أمس الأربعاء، قائلًا إنه "يجب عليه العمل لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للولايات المتحدة وشعبها".

ويقيد الحظر، بشكل كامل دخول مواطني أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو ، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.