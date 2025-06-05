 الناتو: اتفقنا على سلسلة أهداف طموحة للقدرات الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الناتو: اتفقنا على سلسلة أهداف طموحة للقدرات الجديدة

الأناضول
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 11:27 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 11:27 م

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن الحلفاء توصلوا إلى اتفاق بشأن "أهداف جديدة للقدرات"، وأنه سيقترح على القادة خلال قمة لاهاي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو الذي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

وقال في هذا الصدد: "أكملنا آخر اجتماع وزاري قبل قمة لاهاي المزمع عقدها في 24-25 يونيو الجاري، واتفقنا على مجموعة من الأهداف الجديدة الطموحة للقدرات".

وتابع: "تحدد هذه الأهداف بشكل دقيق القدرات التي يتعين على الحلفاء الاستثمار فيها خلال السنوات القادمة، مثل الدفاع الجوي والمقاتلات والدبابات والمسيرات والموارد البشرية واللوجستيات وغير ذلك الكثير".

وأردف: "سأقترح على القادة في قمة لاهاي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من الهدف الحالي البالغ 2 بالمئة".

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