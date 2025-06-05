الناتو: اتفقنا على سلسلة أهداف طموحة للقدرات الجديدة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، أن الحلفاء توصلوا إلى اتفاق بشأن "أهداف جديدة للقدرات"، وأنه سيقترح على القادة خلال قمة لاهاي رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو الذي عُقد في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس.

وقال في هذا الصدد: "أكملنا آخر اجتماع وزاري قبل قمة لاهاي المزمع عقدها في 24-25 يونيو الجاري، واتفقنا على مجموعة من الأهداف الجديدة الطموحة للقدرات".

وتابع: "تحدد هذه الأهداف بشكل دقيق القدرات التي يتعين على الحلفاء الاستثمار فيها خلال السنوات القادمة، مثل الدفاع الجوي والمقاتلات والدبابات والمسيرات والموارد البشرية واللوجستيات وغير ذلك الكثير".

وأردف: "سأقترح على القادة في قمة لاهاي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من الهدف الحالي البالغ 2 بالمئة".