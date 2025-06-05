 توريد أكثر من 43 ألف طن قمح لصوامع الإسماعيلية بنسبة تتجاوز المستهدف - بوابة الشروق
الخميس 5 يونيو 2025 10:45 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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توريد أكثر من 43 ألف طن قمح لصوامع الإسماعيلية بنسبة تتجاوز المستهدف

أميرة محمدين
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:39 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 10:40 م

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، توريد 43 ألفًا و13 طنًا و890 كيلوجرامًا من القمح، بنسبة 105.96% من المستهدف توريده، خلال الفترة من 15 أبريل الماضي وحتى اليوم.

وتُعد هذه النسبة أفضل مقارنة بنسبة 78.1% عن العام الماضي، وذلك لإجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام، والتي تبلغ 33 ألفًا و829 فدانًا.

وشدد جلال على ضرورة استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيعهم على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع.

كما أكد على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من القمح تُضبط خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجه جلال رؤساء المراكز والمدن واللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرتها وزارة التموين.
اكتب إلى مارينا نبيل

 

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