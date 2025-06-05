سياسي ألماني بارز: متفائل بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة

لم يفقد الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني كارستن لينمان، الأمل في إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على الرغم من النزاع التجاري الحالي.

وقال لينمان، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبل اجتماع المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، إن الأمر يهم ما يقرب من 800 مليون شخص في الدول الديمقراطية، والذين لديهم بالتأكيد مصلحة في "فرض أنفسنا بمعايير مشتركة في العالم، أيضا في مواجهة الصين"، وأضاف: "التعاون هو مفتاح ذلك".

وانقطعت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 2016 دون التوصل إلى أي نتائج.

ومنذ تولي ترامب منصبه، تشير المؤشرات، إلى احتمال وقوع تصادم بين الطرفين.

ويعتمد الرئيس الأمريكي، على الرسوم الجمركية لكبح فائض الميزان التجاري الأوروبي.

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، يأمل لينمان أن يُعقد "لقاء محترم" بين ميرتس وترامب في البيت الأبيض.

وقال: "لدى فريدريش ميرتس ترابط قوي بأمريكا.. لقد زارها أكثر من 170 مرة، وكان رئيسا لمؤسسة الجسر الأطلسي لمدة عشر سنوات... أعتقد أن هذه هي أفضل الظروف لإجراء حوار مع دونالد ترامب".