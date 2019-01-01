الجمعة 5 يوليه 2019 5:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

السبسي يتعهد بإتمام عهدته الرئاسية ويضع حدًا للجدل الدائر حول «أزمة الشغور»

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 4:50 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 4:50 م

تعهد الرئيس الباجي قايد السبسي في أول ظهور علني له اثر ازمته الصحية، اليوم الجمعة بإتمام عهدته الرئاسية قاطعا الطريق أمام الجدل الدائر حول شغور محتمل للمنصب.

وظهر السبسي اليوم الجمعة في فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بمناسبة توقيعه الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين الى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام.

وقال السبسي في كلمته للشعب "نحمد الله على ما حبانا به وسنواصل إن شاء الله العمل من أجل أن تتم هذه العهدة التي تنتهي في أواخر ديسمبر 2019".

وهذا أول خطاب للسبسي البالغ من العمر (92 عاما) منذ مغادرته المستشفى العسكري الاثنين الماضي اثر أزمة صحية ألمت به الخميس الماضي. وقد بدت عليه اليوم علامات الارهاق.

وثار جدل قانوني في المنابر الاعلامية وفي البرلمان فور دخول السبسي المستشفى، بشأن وضعه الصحي واحتمال حدوث شغور في المنصب بسبب عجز صحي، ما يستدعي نقل السلطة بتزكية المحكمة الدستورية التي لم يستكمل وضعها بعد.

ولكن السبسي استأنف صلاحياته اليوم الجمعة بإمضائه الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام، كما وقع قرار التمديد في حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك