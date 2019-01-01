التأمين الصحي الشامل: المنظومة الجديدة تتعامل مع الأسرة بأكملها وليس فردا منها

قال الدكتور أحمد حماد، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة الجديدة والتي بدأ تشغيلها التجريبي قبل أيام قليلة في بور سعيد، تعتمد على نظم إدارة تختلف تمامًا عن نظام التأمين الصحي القائم حتى الآن بمختلف المحافظات.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الجمعة، أن المنظومة الجديدة تتعامل مع الأسرة بأكملها وليس فردًا واحدًا منها، مشيرًا إلى ضرورة توجه كل مواطن للتسجيل في أقرب وحدة أو مركز صحي.

وذكر أن التسجيل يتطلب بطاقة الرقم القومي للبالغين وشهادة الميلاد للأطفال القصر، لإنشاء ملف عائلي مميكن مع آخر ورقي كنسخة احتياطية، بعدها تتوجه العائلة إلى أقرب عيادة طب أسرة لإجراء الفحص الشامل لكل أفراد الأسرة، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات للتاريخ المرضي لكل مواطن.

وبدأ مطلع يوليو الجاري، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.