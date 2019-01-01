الصومال تقطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا

أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع غينيا على خلفية سفر موسى بيجى عبدى، رئيس إقليم ما يسمى "أرض الصومال" (صومالي لاند)، إلى كوناكري بدعوة رسمية من الرئيس ألفا كوندي.

وقالت إذاعة "شبيلي" الصومالية اليوم إن وزير خارجية الصومال أحمد عيسى عوض، أعلن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، محذرا في ذات الوقت الدول الأخرى من انتهاك سيادة ووحدة أراضي الصومال.

وكان اقليم "أرض الصومال" أعلن انفصاله عن الصومال فى عام 1991 بعد انزلاق البلاد في حالة فوضى عقب سقوط رئيسها سياد برى. وسعى الإقليم منذ ذلك الحين إلى الحصول على استقلاله.

يشار إلى أن إقليم "أرض الصومال"، يتمتع بحكم ذاتي، وهو مستقل عن مقديشو منذ العام 1991، ويطالب باعتراف دولي بانفصاله الكامل عن الصومال.