سفير مصر ببولندا يؤكد أهمية التواصل مع مجموعة الصداقة المصرية - البولندية

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أكد السفير حسام القاويش سفير مصر ببولندا ، أهمية استمرار التواصل مع مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده القاويش مع مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البولندية بالبرلمان البولندى في إطار جهود السفارة المصرية واهتمامها بتطوير أوجه العلاقات المصرية البولندية، وما يوليه الجانب المصري من عناية خاصة لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

واستعرض سفير مصر خلال اللقاء آخر التطورات السياسية والاقتصادية والاستثمارية الجارية في مصر.. مشيرا إلى ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العاميين الماضيين من نشاط كبير في تبادل الزيارات على المستوى الرسمي.

كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للجانب البولندي في مصر.

ومن جانبه، وجه رئيس المجموعة البرلمانية الشكر للسفير المصري على حرصه على تحقيق التواصل المستمر مع المجموعة والسعي الحثيث للدفع بالعلاقات المصرية البولندية إلى آفاق جديدة.