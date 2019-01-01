ينظم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية الدولية للثقافة والملتميديا (CMIA)، والجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض بعنوان "لاو تسي ..فيلسوف الطاوية" في عيون العالم"، ووذلك في تمام الساعة السابعة، من مساء يوم الاثنين الموافق 8 يوليو الجاري، بقاعة الوسائط المتعددة، بمقر المركز في ١٠ شارع بن بطوطة بالهرم.

يفتتح المعرض شي يوه وين، المستشار الثقافي والسياحي بسفارة الصين، ومدير المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والسيد ليو وانج رئيس الجمعية الدولية للثقافة والملتميديا، والفنان فوزي مرسي قوميسير عام الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، بحضور نخبة من الفنانين، والمهتمين بفن الكاريكاتير، ومحبي الثقافة والفنون الصينية.

يضم المعرض ما يقرب من 40 لوحة كاريكاتيرية حول حياة الفيلسوف الصيني لاو تسي، ويشارك به 40 فنان كاريكاتير، من 24 دولة عربية وأجنبية، من بينها مصر، الصين، أسبانيا، كولومبيا، البرازيل، البرتغال، المغرب.

المعرض يأتي في إطار فعاليات الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير، والذي ينظمه قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وصندوق التنمية الثقافية، وكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والجمعية المصرية للكاريكاتير، ويرأسه الفنان جمعة فرحات، والقوميسير العام الفنان فوزي مرسي، ويستمر الملتقى حتى 21 يوليو الجاري.