السفارة الأمريكية: تعازينا العميقة لمحبي رجاء الجداوي في مصر والعالم

تقدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بتعازيها العميقة لعائلة الفنانة رجاء الجداوي، وللملايين من محبيها في مصر وحول العالم.
وقالت السفارة الأمريكية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «نحزن إلى جانب المجتمع الفني المصري والعربي على فقدان هذه النجمة السينمائية والتليفزيونية والمسرحية والإذاعية المصرية، التي جلبت أناقة وتفانيًا لفنها لأكثر من ستة عقود».
وتُوفيت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ82 عامًا، في مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.