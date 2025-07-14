الجارديان: غياب ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بدولة فلسطين

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن غياب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن القمة الفرنسية السعودية في نهاية يوليو يقلل من احتمالات إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أنه "من غير المتوقع أن يحضر الرئيس إيمانويل ماكرون القمة الفرنسية السعودية في نهاية يوليو، مما يجعل من غير المرجح أن تؤدي إلى سلسلة من الإعلانات البارزة حول الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأضافت: "ماكرون، الذي قال الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين البريطانيين إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لبناء السلام والاستقرار للجميع في المنطقة بأكملها، يحاول بناء الزخم للاعتراف بدولة فلسطين من قبل مجموعة واسعة من البلدان، لكن الافتقار إلى التحرك في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل يجعل مثل هذه القرارات أكثر تعقيدا".

وأفادت صحيفة "الجارديان"، في وقت سابق، بأن 60 نائبا من حزب العمال البريطاني بعثوا برسالة موقعة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يطالبون فيها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في الفترة من 17 إلى 21 يوليو في نيويورك برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، إلا أنه أجل إلى 28 و29 يوليو، على خلفية التصعيد الذي شهدته المنطقة في يونيو، وخاصة فيما يتصل بالهجمات الإسرائيلية على إيران. (روسيا اليوم).