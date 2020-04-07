غرمت محكمة قنا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، زوج بمبلغ 50 ألف جنيه لاتهامه بإزعاج زوجته واختراق حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى"الفيسبوك" ونشر عبارات تنال من سمعتها، مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الوفا وعضوية المستشارين مصطفى فواز ومحمد الجزار.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضى حين تقدمت (أ. ن .ح) مقيمة بمركز نجع حمادى، ببلاغ تتهم فيه زوجها (م ل ع)، باختراق حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى ونشر عبارات تسيئ إلى سمعتها بسبب خلافات بينهما.

أحيل البلاغ إلى جهات التحقيق التى كشفت فيها تحريات المباحث صحة الواقعة، وتم إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية التى أصدرت قرارها بتغريم الزوج مبلغ 50 ألف جنيه مع إيقاف العقوبة 3 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.