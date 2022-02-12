 رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية جزر القمر في ذكرى عيدها الوطني - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي يهنئ جمهورية جزر القمر في ذكرى عيدها الوطني

منال الوراقي
نشر في: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2023 - 12:28 م

هنَّأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر، وحكومة وبرلمان وشعب جمهورية جزر القمر، بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في السادس من يوليو من كل عام.

وجدد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي لجمهورية جزر القمر في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية ، معربا عن خالص تمنياته بهذه المناسبة لجمهورية جزر القمر وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس غزالي عثماني رئيس الجمهورية.


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