إيهاب توفيق وعمرو مصطفى في عزاء علاء عبد الخالق

أُقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء الفنان علاء عبد الخالق بحضور عائلته وأصدقائه، بمسجد الشرطة في أكتوبر.

وحضر عدد من أقارب الراحل وأصدقائه من الوسط الفني، لتقديم واجب العزاء، وكان من أول الحاضرين الفنانة سيمون وصديقه المقرب دكتور أحمد أيوب، وكل من هشام عباس وحميد الشاعري، ومى فاروق، ورامى صبرى، وصلاح الشرنوبي، وحلمى عبد الباقى، وسامح يسرى، وإسماعيل فرغلى.

وكان المطرب الكبير علاء عبد الخالق، رحل عن عالمنا فجر أمس، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وتم تشيع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة، وشارك فيها عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعري وأحمد أيوب ومحمد محيي وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح الصريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل.