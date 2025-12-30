مصدر بالتعليم: 139 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة البرمجة حتى ظهر اليوم

قال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إن عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين أتموا اختبار مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة الواحدة ظهرا بلغ ١٣٩ ألف طالب من إجمالي ٢٢٦ ألفا و٤٥٩ طالبا في ٧ محافظات هي (القاهرة - كفر الشيخ - دمياط - الوادي مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء – الاسكندرية).

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن الوزارة تتابع بصورة لحظية، استكمال الطلاب أداء الاختبار عبر المنصة الإلكترونية على مدار اليوم، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لأداء الاختبار دون معوقات.

بدأ اليوم امتحان مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي عبر أجهزة التابلت وأجهزة داخل المدارس عبر منصة كيريو، وشددت المدارس على الطلاب بضرورة الحضور وإلا سيعتبر الطالب راسبا في المادة، ووجهت بضرورة شحن التابلت واتصاله بالإنترنت، مع حفظ الكود والباسورد الخاص بمنصة كيريو اليابانية، وعقب الامتحان ستظهر للطالب رسالة بنتيجة امتحانه.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد رصدت بعض المشكلات الخاصة بالشبكة، ووجهت بسرعة التعامل مع هذه المشكلات وتذليل أية معوقات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وأعلنت مديرة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم مد فترة امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب الذين واجهوا مشكلات فنية أو انقطاعًا في الشبكة، أو تعرض الاختبار للإغلاق قبل استكماله، للدخول مرة أخرى واستكمال الامتحان دون أي ضرر، بما يضمن حصول كل طالب على حقه الكامل في أداء الاختبار في أجواء عادلة وآمنة.

وعقب ذلك، توجهت إلى مدرستي الملك فهد الثانوية بنين والسيدة نفيسة الثانوية بنات التابعتين لإدارة شرق مدينة نصر، لمتابعة لجان امتحانات مادة البرمجة، مؤكدة على أهمية توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي تمثل أحد المحاور الأساسية لبناء شخصية الطالب المعاصر، وإعداده للتعامل مع متطلبات المستقبل الرقمي، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية والتدخل الفوري لحل أية معوقات، بما يضمن نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهدافها.