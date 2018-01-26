برلمان تايلاند يحدد 13 يوليو الجاري لانتخاب رئيس وزراء جديد

من المقرر أن تعقد تايلاند جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان في 13 يوليو الجاري لاختيار رئيس وزراء جديد، وذلك بعد شهرين تقريبا من فوز مجموعة من الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا وان محمد نور ماثا، قال اليوم الأربعاء للصحفيين إن النواب سوف يجتمعون للتصويت صباح الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء غرفتي البرلمان الـ750 على مرشح الائتلاف المؤيد للديمقراطية بيتا ليمجاروينرات. وعلى الرغم من ائتلاف بيتا يتمتع بأغلبية واضحة تبلغ 312 نائبا في مجلس النواب، فإنه مازال في حاجة للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية.