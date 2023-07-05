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وجه حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة، رسالة مهمة لجماهير الأهلي بعد رحيله رسميًا عن صفوف الفريق إلى نادي الوكرة القطري.

وكتب حمدي فتحي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: «شكراً النادي الاهلي شكراً الإدارة شكراً جمهور النادي الأهلي العظيم.. فخور إنني كنت جزءا صغيرا من كيان كبير وعظيم شكراً على حبكم ودعمكم اللامنتهي».

وتابع حمدي فتحي في رسالته المؤثرة: «ربنا وحده اللي يعلم كنت بموت نفسي عشان بحب الكيان العظيم وجمهوره الكبير، بتمني لكم كل التوفيق دايما".

وأضاف:"أخيراً شكراً لجميع الأجهزة الفنية واللاعيبة المحترمة اللي بعتبرهم اكتر من اخواتي بحبكم جداً وبتمني ليكم كل التوفيق في ما هو قادم مع نادينا العظيم وتقدروا تفرحوا جمهوره زي ماحنا متعوديين.. ولنا عودة».