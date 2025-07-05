مظاهرة في هولندا ضد شركة تصدر قطع غيار مقاتلات إف-35 لإسرائيل

• متظاهرون في بابندريخت يتهمون شركة "جي كي إن فوكر" بالتواطؤ في جرائم الحرب بغزة رغم قرار قضائي بوقف تصدير قطع غيار المقاتلة الشبحية لإسرائيل

شهدت مدينة بابندريخت الهولندية، السبت، مظاهرة احتجاجية ضد قيام شركة "جي كي ان فوكر" بتصدير قطع غيار لطائرات "إف – 35"؛ المقاتلة الشبحية متعددة المهام، لإسرائيل.

وسار المتظاهرون، وبينهم هولنديون، من ساحة "ماركت" الشهيرة وصولًا إلى مصنع شركة "جي كي إن فوكر" والمقر الرئيس لشركة "جي كي إن أيروسبيس".

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كُتب عليها "كلنا فلسطينيون، اقطعوا جميع العلاقات مع دولة الفصل العنصري إسرائيل"، في تعبير عن رفضهم لتصدير الأسلحة أو أي دعم عسكري لإسرائيل.

كما ردد المتظاهرون شعارات من قبيل "فوكر، تبّا لك، توقفي عن دعم الإبادة الجماعية"، و"اخجلي يا فوكر، يداك ملطختان بالدماء"، و"فلسطين حرة"، و"الموت للجيش الإسرائيلي".

وفي بيان جرى تلاوته باسم المحتجين، جرى التذكير بأن المحكمة الهولندية قررت العام الماضي وقف تصدير قطع غيار طائرات "إف – 35" إلى إسرائيل، بعد أن خلصت إلى أن تل أبيب تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وأكد البيان أن شركة "جي كي إن فوكر" تواصل تصدير قطع الغيار المشار إليها إلى إسرائيل عبر وسائل غير مباشرة، رغم قرار القضاء الهولندي، ما يجعلها شريكًا في الجرائم التي تُرتكب في غزة، ويسهم في استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزّة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.