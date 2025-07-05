علّق وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على قرار اعتزال قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مؤكدًا أن اللاعب اختتم مسيرته بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن قاد الزمالك للتتويج بكأس مصر، رغم عدم رغبته في تسديد الركلة الحاسمة.

وقال القباني خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "الكابتن" على قناة DMC: "أنا من المؤيدين لقرار اعتزال شيكابالا، لأنه اختار التوقيت المناسب بعد مسيرة طويلة من العطاء. هو لاعب محترم، ملتزم، ويمتلك صفات القائد داخل وخارج الملعب."

وأوضح القباني أنه لم يقدّم أي توصية تخص اعتزال اللاعب، مشيرًا إلى أن القرار فني بحت، لا علاقة للإدارة به، وأضاف: "ركلة الجزاء الأخيرة كانت لحظة استثنائية، وكتب بها نهاية مثالية لمسيرته مع الزمالك."

وتطرق القباني إلى فترة عمله داخل النادي الأبيض، مؤكدًا أنها كانت مليئة بالتحديات، قائلاً: "تم ترشيحي من قبل الكابتن حسين لبيب لتولي منصب مدير الكرة في وقت حرج، بعد تواصل من عبد الله جورج. قُبلت المهمة رغم صعوبتها، لأن خدمة الزمالك لا ترتبط بمدة زمنية، بل بقيمة الانتماء."

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني والإداري كان يستهدف تحقيق المركز الثالث في الدوري، إلى جانب التتويج بكأس مصر، قائلاً: "الحمد لله نجحنا في الهدف الثاني، وكان ذلك ضروريًا لإنقاذ الموسم."