أردوغان يعلن عن عملية عسكرية في شمال سوريا الواقع تحت سيطرة الأكراد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطط جديدة لعملية عسكرية في شمال سورية الذي يسيطر عليه الأكراد.

وأشار أردوغان، مخاطبا أنصاره في مدينة بورصا غربي البلاد يوم الأحد، إلى العمليات العسكرية السابقة لتركيا في سورية ،وقال "سننتقل الآن إلى شرق الفرات"، في إشارة إلى المنطقة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أردوغان، الذي هدد مرارا بشن هجوم على الميليشيات الكردية في سورية، إن تركيا أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخططها.

ولطالما طالبت تركيا بإقامة منطقة عازلة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية، سعياً لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من هناك.

وكان أردوغان قد أعلن بالفعل هجوما في يوليو بعد فشل المحادثات مع الولايات المتحدة في إنشاء منطقة عازلة في شمال سورية، قائلاً إن تركيا "مصممة على تدمير الممر الإرهابي الواقع شرق الفرات".

وتنشر تركيا في هذه الآونة أعدادا كبيرة من القوات على الحدود مع سورية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية جناحا لحزب العمال الكردستاني المحظور كمنظمة إرهابية.

أما بالنسبة للولايات المتحدة، كانت وحدات حماية الشعب شريكا رئيسيا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.