كاري لام تحذر: احتجاجات هونج كونج قد تهدد الحكم الذاتي للمدينة

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قالت زعيمة هونج كونج كاري لام اليوم الاثنين إن استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة لأسابيع يهدد مستقبل المدينة بما في ذلك وضعها شبه المستقل.

وأضافت لام إن المتظاهرين كانوا يستخدمون مشروع قانون تسليم المطلوبين المعلق حاليا، والذي تسبب في اندلاع احتجاجات لتسعة أسابيع متتالية منذ التاسع من يونيو الماضي، لـ"إخفاء دوافعهم الخفية التي ستدفع هونج كونج إلى حافة موقف خطير للغاية".

وقالت "إن هذه الدوافع الخفية ستؤدي إلى تدمير هونج كونج وتخاطر بمبدأ 'دولة واحدة ونظامان' بسبب المضي قدما فيما يطلقون عليه ثورة".