بارتي تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس

حافظت الأسترالية أشليه بارتي على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، متفوقة على أقرب منافساتها، اليابانية نعومي أوساكا.
وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 6605 نقاط وتليها أوساكا في المركز الثانية برصيد 6228 نقطة والتشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة.
وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة الأولى في صعود البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى المركز التاسع على حساب الأمريكية سيرينا وليامز التي تراجعت إلى المركز العاشر.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق الخامس من أغسطس 2019 كما يلي :
الأسترالية أشليه بارتي في المركز الأول برصيد 6605 نقاط
اليابانية نعومي أوساكا في المركز الثاني برصيد 6228 نقطة
التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6055 نقطة
الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع برصيد 5933 نقطة
الهولندية كيكي بيرتنز في المركز الخامس برصيد 5130 نقطة
التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز السادس برصيد 4785 نقطة
الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 4737 نقطة
الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 3773 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز التاسع برصيد 3565 نقطة
الأمريكية سيرينا وليامز في المركز العاشر برصيد 3410 نقاط.