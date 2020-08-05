 نقابة المهندسين تتواصل مع نظيرتها في لبنان للمساهمة في سرعة تقييم آثار حادث بيروت - بوابة الشروق
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نقابة المهندسين تتواصل مع نظيرتها في لبنان للمساهمة في سرعة تقييم آثار حادث بيروت

هاني ضاحي
هاني ضاحي
 محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2020 - 9:32 م

أجرى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين اتصالا هاتفيا بالدكتور مهندس جاد ثابت نقيب مهندسي لبنان وأبلغه تعازيه فى مصابى الحادث الأليم والتمنيات بسرعه تعافي المصابين.

وعرض ضاحى خدمات نقابة المهندسين المصرية بكل قدراتها من استشاريين وخبراء ومكاتب استشارية لمعاونة الأشقاء اللبنانيين في تقييم اثار الحادث وفحص سلامه المنشآت المحيطة بالمرفأ وتقديم الحلول الهندسيه والاستشارية والمقترحات العاجله لاعاده الاعمار وكافه الخدمات اللازمة.

وقال ضاحى فى بيان له اليوم، إن نقابة المهندسين المصرية تضع كامل امكانياتها قيد طلب الأشقاء في لبنان.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع نقابة المهندسين اللبنانيين والشعب اللبناني معربا ان هذه الكارثة هزت وجدان الشعب المصري لافتا إلى أن لبنان بلدنا الثاني وجميعنا يد واحده، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء.

وعبر نقيب المهندسين اللبنانيين، عن شكره وتقديره العميق لموقف نقابة المهندسين المصرية مؤكدا استمرار التواصل للتشاور في الوضع الراهن وأي مستجدات.


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