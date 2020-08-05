إذاعة إينرجي تخصص ساعة من كل برنامج للتضامن مع الشعب اللبناني

أعربت إذاعة إينرجي، في بيان لها، عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا، وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أنها خصصت ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.
ومن جانبه، قال دكتور وليد مصطفى إن لبنان دائما في القلب وهناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني.
وأضاف: "لبنان هو البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرجي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".
واختتم مصطفى حديثه: "إينرجي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا بلبنان الذي سيظل دائما في القلب".