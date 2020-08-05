إذاعة إينرجي تخصص ساعة من كل برنامج للتضامن مع الشعب اللبناني

أعربت إذاعة إينرجي، في بيان لها، عن تضامنها مع لبنان حكومة وشعبا، وعن تعازيها في ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لافتة إلى أنها خصصت ساعة من كل برنامج لبث الأغاني اللبنانية.

ومن جانبه، قال دكتور وليد مصطفى إن لبنان دائما في القلب وهناك روابط وثيقة تجمعنا بالشعب اللبناني.

وأضاف: "لبنان هو البلد العربي الثاني الذي تبث منه إذاعة إينرجي لكن باللغة الإنجليزية، وحرصنا على تخصيص جزء من بثنا اليومي في القاهرة لإذاعة الأغاني اللبنانية هو تضامن مع الشعب اللبناني وواجب تجاه الأغنية اللبنانية التي شكلت ومازالت تشكل وجداننا العربي".

واختتم مصطفى حديثه: "إينرجي تعرب عن تضامنها وخالص عزائها في الضحايا بلبنان الذي سيظل دائما في القلب".