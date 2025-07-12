القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية وحفار عسكري شرق حي الزيتون بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، تدمير دبابة وحفار إسرائيليين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن عناصرها دمروا دبابة «ميركافا» إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 06-07-2025م.

وأشارت إلى أن عناصرها دمروا حفّارًا عسكريًا بعبوة أرضية شديدة الانفجار شرق حي الزيتون بمدينة غزة بتاريخ 09-07-2025م، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وشهدت المرحلة الماضية تصاعدا ملحوظا في عمليات المقاومة التي رفعت حصيلة القتلى والمصابين في جنود جيش الاحتلال، حتى أصبحت جملة «حدث أمني صعب في غزة» مألوفة في الأيام القليلة الماضية.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس الماضي قتل ما لا يقل عن 38 جنديا إسرائيليا وأصيب 98 في كمائن وعمليات قنص، في حين بلغت الحصيلة منذ بداية العام 50 قتيلا و118 مصابا.

وبذلك ترتفع حصيلة خسائر قوات الاحتلال منذ بدء الاجتياح البري أواخر أكتوبر 2023 إلى 444 قتيلا و2768 جريحا، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية، أن خسائر الاحتلال أعلى بكثير.

وفي يونيو الماضي، تكبد جيش الاحتلال أعلى خسائره الشهرية، إذ قتل 20 من ضباطه وجنوده وأصيب عشرات، وفق ما أكدته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي.