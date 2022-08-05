قنصل مصر العام بشيكاجو: فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجاليات العربية بالمهجر

أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بين الجاليات العربية في المهجر.

وقال أبو العنين - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن اليوم /الخميس/ - إنه أكد، خلال لقاء عمل نظمته الغرفة العربية الأمريكية بمشاركة العديد من الشخصيات المصرية والعربية بولاية إلينوي وممثلي الجاليات، أهمية تعزيز التعاون المصري العربي والأمريكي في هذه الولايات في مختلف المجالات.

من جانبه لفت رئيس الغرفة العربية الأمريكية الدكتور رشاد درويش إلى أهمية دعم الترابط بين الجمعيات والهيئات والمؤسسات المصرية والعربية المتعددة.