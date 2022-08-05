الجهاد الإسلامي: إسرائيل ستكون أحد أهداف صواريخ المقاومة الفلسطينية

قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، الجمعة، إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ المقاومة، والساعات القادمة ستثبت للاحتلال الإسرائيلي أن كل قوى المقاومة واحدة وسنقاتلهم كرجل واحد بشكل موحد.



وأكد النخالة في مقابلة تلفزيونية: "إن هذا اليوم للنصر وعلى الاحتلال أن يتوقع قتالاً ولا مهادنة، واليوم هو اختبار للمقاومة الفلسطينية في مواجهة هذا العدوان".



وأضاف: "نحن ذاهبون ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين"، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.



وتابع: "على المقاومين أن يقفوا وقفة رجل واحد وليس هناك خطوط حمراء لدى الجهاد الإسلامي ولا توقف ولا وساطات".



كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام ) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.