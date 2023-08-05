قالت جماعة الحوثي اليمنية، إن مفاوضاتها مع السعودية بوساطة سلطنة عمان، مستمرة في ظل «حالة من التفاؤل».

جاء ذلك في تدوينة موسعة عبر تويتر لعضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي علي القحوم، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية أو سلطنة عمان بهذا الخصوص.

‏وقال القحوم: «المحادثات والمفاوضات مع الرياض مستمرة، والوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة للتقدم وحل العقد».

وأضاف أن التعثر في الملفات الإنسانية من فتح المطارات والموانئ وصرف المرتبات وإطلاق الأسرى وحل الملف الإنساني كرزمة واحدة بدون تجزئة للتقدم في الملفات الأخرى.

أشار إلى أن التفاؤل لازال قائما وهناك مقاربات جيدة في بعض الملفات الإنسانية، موضحا أن مجريات المفاوضات إيجابية.

ولفت إلى هناك تبادلا للرؤى والأفكار، معرباً عن أمله في أن تنجح المفاوضات وتصل إلى حلول تخفف معاناة الشعب اليمني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتكثف منذ شهور مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين البلدين الأكثر تأثيرًا بمآلات الأزمة اليمنية.