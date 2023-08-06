محافظ كفر الشيخ: تنظيم العمل الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس أون لاين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه اعتباراً من غد الأحد، والأحد من كل أسبوع خلال أغسطس الجاري، سيكون العمل من المنزل لكل العاملين المكلفين بالأعمال الإدارية والمكتبية بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، والمديريات والهيئات والشركات بنطاق المحافظة.



وأضاف "نور الدين"، أنه يستثنى من ذلك العاملين المكلفين بالأعمال الميدانية، وخاصة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيري المدن والقرى، ومديري الإدارات.



وتابع محافظ كفر الشيخ: "كما يستثنى من هذه التوجيهات شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كل المختصين بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بجميع الوحدات المحلية، ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لهما بنطاق المحافظة، والعاملين بمديرتي الشئون الصحية والتربية والتعليم".



واستطرد: "يخول لمديري المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبًا بشأن عمل بعض فئات العاملين بالعمل من المنزل خلال الأيام المشار إليها، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".



ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن السماح بقيام العاملين بالعمل من المنزل بنظام "أون لاين"، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023.



ويأتي هذا ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وفي إطار ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة بانتظام، وبناءً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



وأضاف المحافظ، أن جميع العاملين الذين يقومون بالعمل من المنزل ملزمين بإنجاز الأعمال والمهام المطلوبة منهم على الوجه الأمثل، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل، والالتزام بالتواجد في مقر العمل عند الطلب.



ووجه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكل المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.