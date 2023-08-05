هجوم بمسيرات يستهدف سفينة روسية بالقرب من جسر القرم

أفادت وسائل إعلام روسية وأوكرانية، بوقوع العديد من الانفجارت في وقت متأخر من مساء الجمعة بالقرب من جسر كيرش الذي يربط شبه جزيرة القرم ببقية الأراضي الروسية.

وقالت وسائل إعلام أوكرانية على تيلجرام، إن ثلاثة انفجارات وقعت بجوار الجسر. وبعد الانفجارات، هرعت مقاتلات روسية، وتردد أن الجسر أصبح مظلما وتم إغلاقه أمام حركة السيارات.

وتم نشر رسالة إذاعية روسية للسفن في مضيق كيرش كما نشرت الرسالة أيضا على الإنترنت، فيما دعت السلطات الروسية، السفن في المنطقة إلى التحلي بقدر أكبر من اليقظة تحسبا لهجمات بمسيرات جوية أو بحرية.

وتحدث ممثل للإدارة الروسية للقرم، عن "وضع تهديد نشط"، من دون أن ترد بيانات رسمية أخرى حتى الآن.

وأشارت قنوات روسية وأوكرانية إلى أن مسيرة ضربت ناقلة روسية. وفي محادثة إذاعية تم نشرها على الإنترنت، من الناقلة التي يشتبه في أنها تعرضت للهجوم، قال أحد أفراد الطاقم إن غرفة المحرك غمرتها المياه وأن السفينة تعطلت. ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.