الزمالك يدخل المربع الذهبي في الدوري برباعية أمام إنبي

اكتسح فريق الزمالك نظيره إنبي، برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

افتتح ناصر منسي التسجيل مبكرا للزمالك في الدقيقة 8 من عرضية داخل منطقة الجزاء أرسلها مصطفى شلبي ليحسن ناصر منسي التعامل مع الكرة وإسكانها في الشباك مباشرة معلنة عن الهدف الأول للفارس الأبيض.

وعزز ناصر منسي تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 15 من كرة عرضية أرسلها أحمد فتوح ليقابلها ناصر منسي برأسية سكنت الشباك ويوقع على ثاني أهدافه في المباراة.

حاول إنبي تقليص الفارق وتسجيل هدفا لكن هجماته كانت على استحياء ولم تشكل خطورة حقيقية على مرمى الزمالك لتنتصف المباراة بتقدم الزمالك بثنائية دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني سجل يوسف أوباما الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 58 الذي تلقى تمريرة من ناصر منسي «أسيست» ليسدد أوباما الكرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثالث للفارس الأبيض.

وعاد يوسف أوباما لهز الشباك مجددا مسجلا الهدف الرابع للزمالك والثاني له في اللقاء في الدقيقة 63 بعدما تلقى كرة عرضية من عمر جابر من على يسار منطقة الجزاء ليسدد أوباما الكرة مباشرة بيسراه من لمسة واحدة ليسجل الهدف الرابع للزمالك.

انتفض إنبي من أجل تسجيل هدفا لحفظ ماء الوجه وبالفعل نجح عن طريق أحمد أمين أوفة في تسجيل الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة 68 من كرة عرضية أرسلها شكشك داخل منطقة الجزاء، ليسدد أوفة داخل الشباك معلنة عن الهدف الأول للفريق البترولي.

ضغط إنبي بكل صفوفه من أجل تقليص الفارق ولاحت له أكثر من فرصة خطرة وأضاع أكثر من هدفين محققين، ونجح بالفعل في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد النحاس في الدقيقة 92 من رأسية متقنة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 4-2.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 52 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند 43 نقطة في المركز التاسع.