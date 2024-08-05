أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، عقد اجتماع وزاري استثنائي الأربعاء المقبل، في جدة؛ لبحث الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي بما فيها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قوله إن "الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا كان يطالب بحقوق شعبه"، مؤكداً "سيتلقى الكيان ردا قاصما"، في إشارة إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأضاف سلامي، خلال مؤتمر صحفي، أنه "عندما يتلقى الصهاينة ردا قويا وقاصما سيعلمون أنهم مخطئون"، مشيرا إلى أن "عملية الوعد الصادق كانت عملية استثنائية ومهمة في قلب كيان يدعي القوة".

وفي وقت سابق من اليوم، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر مطلعة، قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن الهجوم على إسرائيل قد يبدأ اليوم الاثنين.